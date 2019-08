Lazio, come "Joga bonito" Bastos: e Felipe Anderson commenta - FT&VD

Lo si ammira spesso partire palla al piede dalla difesa. Ricordando, per certi versi, le spericolate avanzate Modibo Diakité. Ma Bastos ha dimostrato di avere più qualità dell'ex francese della Lazio. Il gol al Bologna alla penultima giornata dello scorso campionato ne è l'esempio lampante. Tiro a giro sul secondo palo e palla all'incrocio, perfetto. Quindi l'angolano - da sempre considerato un difensore solo fisico e potenza - sta acquistando anche una certa padronanza tecnica. Tanto che la Lazio, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto omaggiare la sua dote nel palleggio: "Joga bonito, Bas!", scrive il club. Ed è quello che Bastos fa: orologio, palleggi di testa, di coscia, di schiena. Una tecnica invidiabile che esalta anche il suo ex compagno di squadra, Felipe Anderson, commentando con l'emoji delle fiamme. Un modo per dire "Bastos in on fire", proprio come durante le sue sgroppate verso la metà campo avversaria. Di seguito, il post della Lazio e il commento di Anderson.

LAZIO, ARMINI IN NAZIONALE UNDER 19

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI

TORNA ALLA HOMEPAGE