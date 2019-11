Lazio, Durmisi: "Sono tornato, arriveranno tempi migliori" - FOTO

LAZIO, DURMISI SOCIAL - Non è certo il miglior periodo questo della carriera di Riza Durmisi, rimasto fuori anche dalle ultime convocazioni della sua Danimarca impegnata nella gare di qualificazione ad Euro 2020. Nella Lazio, ormai da tempo, è finito in fondo alle gerarchie di Inzaghi, a dire il vero non le ha mai scalate. Davanti ora ci sono Lulic, Jony e Lukaku, è considerato un esubero, facile pensare che l'esperienza di Durmisi in biancoceleste si stia esaurendo. Ma lui non molla. Su Instagram si dà la speranza per proseguire e fare meglio: "Mi manca questa sensazione, ho fiducia in Dio che arriveranno tempi migliori. Voglio solo divertirmi", ha scritto postando la foto con la maglia della Danimarca. Tra le sue storie, invece, il riferimento è alla Lazio: "Sono tornato in pista, è da molto tempo che non ci si vede", dice mentre è in palestra ad allenarsi con la tuta biancoceleste. Poi ancora: "Non bisogna mai perdere la speranza". L'ultimo messaggio è per i suoi sostenitori spagnoli (e, indirettamente, per quelli della Lazio?): "Grazie ai miei tifosi in Spagna che mi appoggiano sempre". In questi giorni di sosta per le Nazionali Durmisi era stato aggregato al gruppo in allenamento da Inzaghi, ora vuole ripartire.

FORMELLO - Lazio, ok Luiz Felipe, Luis Alberto riposa. Radu verso il rientro

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Lazio Primavera 8-1, tripletta di Caicedo

Torna alla home page