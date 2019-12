Lazio Eternal Wonders, il nuovo video del club biancoceleste

Un nuovo video per promuovere il territorio nell'ambito di 'Lazio Eternal Wonders', l'iniziativa legata alla Supercoppa in Arabia Saudita. Dopo Francesco Acerbi e Civita di Bagnoregio, stavolta tocca a Marco Parolo e a un'altra serie incredibile di meraviglie del Lazio. "Quest'estate sono stato alle isole di Ponza e Palmarola, perfette per le immersioni", esordisce il centrocampista biancoceleste. "Per chi ama la natura - prosegue - consiglio anche le grotte di Pastena e Collepardo, emozionanti come un gol al novantesimo. Quando non gioco mi piace passeggiare nel verde a Castel di Tora, oppure alleno il mio swing nei tanti campi di golf di questa regione".