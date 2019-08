Lazio, gli auguri speciali di Desirée Cordero per Correa - FOTO

Spegne 25 candeline, Joaquin Correa. Per l'attaccante della Lazio è una giornata decisamente speciale. Oltre ai suoi compagni di squadra, anche una persona speciale gli ha fatto gli auguri di compleanno: Desirée Cordero, la sua fidanzata. Attraverso una story su Instagram, la modella ha diretto all'argentino un messaggio molto romantico: "Buon compleanno, vita mia. Il terzo che passo al tuo fianco e spero di non smettere mai di contarli. Ti amo, oggi e sempre". Dopo una breve storia con Cristiano Ronaldo, la modella spagnola ha trovato l'amore in Joaquin Correa, che ha seguito anche quando, lo scorso anno, l'argentino è approdato a Roma per sposare la Lazio.

LAZIO, GLI AUGURI DELLA SQUADRA PER CORREA

LAZIO, DIRETTA DI MERCATO

TORNA ALL'HOMEPAGE