Lazio, i saluti dei compagni a Bastos: "Grazie di tutto, ci mancherai" - FT

Il percorso di Bastos alla Lazio è terminato bruscamente quest'estate prima con l'esclusione dalla rosa, poi con la cessione all'Al-Alin. Il difensore, nonostante non facesse più parte del progetto tecnico, ha sempre dimostrato grande riconoscenza alla società e quando, all'inizio del campionato, la squadra era in emergenza numerica, non ha esitato a giocare per dare una mano ai compagni.

I SALUTI DEI COMPAGNI - Oggi l'angolano ha pubblicato su Instagram un post di ringraziamento verso la società capitolina e gli ormai ex compagni non hanno esitato a lasciargli un saluto tra i commenti. Il primo è stato Patric che gli ha scritto: "Grazie di tutto Quisii, meriti il meglio te e la tua famiglia!!", poi lo ha seguito Luiz Felipe con un "ci mancherai fratello, buona fortuna per la nuova avventura". Radu gli ha detto che è stato un onore giocare con lui, mentre Djavan Anderson gli ha augurato buona fortuna. Strakosha si è limitato a un "grande Bastosss" e Cataldi ha detto che mancheranno i suoi balli nello spogliatoio. Anche il preparatore atletico Alessandro Fonte gli ha voluto lasciare un pensiero tra i commenti: "Grande Quis ci mancherai tanto. Vai forte come sempre! In bocca al lupo per tutto". E' innegabile quanto Bastos si sia fatto amare dallo spogliatoio laziale e anche dai tifosi per i tre trofei alzati al cielo anche grazie a lui.