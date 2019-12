Lazio, il Natale è arrivato: gli auguri dei giocatori biancocelesti - FOTO

Il Natale sarà più sereno per tutti i cuori biancocelesti, il 2019 della Lazio ha fatto vivere gioie ed emozioni uniche. I protagonisti delle innumerevoli imprese possono ora trascorrere le vacanze in compagnia delle rispettive famiglie, pronti però a tornare sul prato verde per riprendere il discorso dove era stato lasciato. In ogni caso, i giocatori ci hanno tenuto ad augurare un buon Natale a tutti i propri fan. Apre le danze Correa, che su Instagram ha semplicemente scritto: "Felice Natale a tutti!". Danilo Cataldi, autore della punizione magistrale nella finale di Supercoppa vinta domenica scorsa, si è immortalato con la propria famiglia. Ci sono tutti, cani compresi: "Tanti auguri di Buon Natale a tutti", il suo messaggio. E poi Immobile, bomber di razza di questa Lazio, si gode le feste sotto il sole di Dubai: "Buon Natale", recita la didascalia della foto che lo ritrae insieme a Jessica e i suoi figli. Ancora qualche giorno per ricaricare le pile, poi sarà di nuovo ora di scendere in campo.

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE