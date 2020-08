Lazio, il record di Immobile e i complimenti di Rocco Hunt: "Orgoglio italiano" - FT

“Ho messaggiato Ciro dopo i quattro gol, Mi sento come Ciro dopo quattro gol, La rete che si gonfia e cade giù la curva, Con mia madre su in tribuna che esulta”. Questo è un estratto della canzone “Mai più” di Rocco Hunt dedicata al grande amico Ciro Immobile. Brano uscito nell’estate scorsa e che ha portato molta fortuna al bomber campano. Dopo la vittoria della Scarpa d’Oro e il record di gol in una singola stagione di Serie A, il rapper salernitano si è congratulato con l’attaccante della Lazio tramite una storia su Instagram. Rocco Hunt, conosciuto anche come Poeta Urbano, ha commentato così la grande stagione di Ciro: “Ogni volta che ti menziono in una canzone hai visto cosa combini? Ho messaggiato Ciro dopo i 36 gol. ORGOGLIO ITALIANO”. Un bellissimo gesto che consolida un rapporto di grande amicizia tra i due.

