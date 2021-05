Lazio, insulti social a Guerini: uno dei colpevoli chiede perdono - FOTO

Dopo gli insulti shock a Daniel Guerini dopo il derby perso e la condanna dell'intero ambiente biancoceleste, iniziano ad arrivare le prime scuse. Uno dei protagonisti, F.M., ci ha inviato un messaggio di scuse diretto a tutto il mondo Lazio. Il messaggio, che potete leggere nella sua forma originale alla fine dell'articolo, recita così: "Sono uno di quelli del commento indecente su Daniel Guerini, mi sono reso conto solo dopo tutto quello che è successo di aver fatto una cosa imperdonabile, ovvero offendere un ragazzo come me che purtroppo se n'è andato. Molti dei commenti che ho letto in risposta al mio commento mi sono serviti da lezione per il futuro. Chiedo scusa a tutti i tifosi laziali e tutte le persone che hanno letto il commento, perché in questo caso i colori e la squadra del cuore non contano...non potrete mai accettare le mie scuse per questo grave accaduto. Mi dispiace, RIP GUERO"