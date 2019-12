Lazio - Juventus, si esulta in campo e fuori: la gioia di Patric - FOTO

Si esulta in campo e anche fuori. Lazio - Juventus è una partita storica e sia chi ha giocato, sia chi è rimasto in tribuna esalta la portata della vittoria. Patric, out per infortunio, ha pubblicato una storia con il risultato finale della partita. I biancocelesti hanno scritto una pagina di storia con il contributo del gruppo al completo. Questa è la forza della squadra di Inzaghi.

