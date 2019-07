Lazio, Kiyine: "Spero di poter fare grandi cose con voi in futuro"

Sofian Kiyine è l'ultimo acquisto, in ordine di tempo, della Lazio. Il centrocampista del '97 proveniente dal Chievo è stato girato in prestito alla Salernitana, ma il suo pensiero è già al futuro in biancoceleste. Il calciatore marocchino, su cui Tare ripone tante aspettative, giocherà a Salerno per un anno (prestito secco) sotto la guida di Gian Piero Ventura, dopo di che farà ritorno alla base. Oggi ha firmato il suo contratto e ci ha tenuto a ringraziare, attraverso il suo profilo Instagram, la Lazio per questa opportunità: "Contentissimo di poter scrivere una nuova pagina, ringrazio la Lazio per la fiducia. Spero di poter fare grandi cose con voi in futuro".

