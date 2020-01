Lazio, la carica di Luiz Felipe: "Credi e sogna sempre" - FOTO

Il suo derby è finito all'intervallo, a causa del cartellino giallo. Tuttavia Luiz Felipe è stato uno dei migliori della Lazio nel primo tempo, con una serie di interventi decisivi per interrompere gli attacchi della Roma. Il brasiliano sul suo profilo Instagram ha pubblicato la foto di un anticipo su Dzeko, accompagnato dallo stato: "Credi e sogna sempre, e con precisione". Luiz si sta caricando, la Lazio è in alto in classifica e nella sua testa c'è già la partita contro la Spal.

