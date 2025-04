Lazio, la prossima tappa ti porta a Bodo: continua il viaggio in Europa - VIDEO

Quante trasferte e quanti viaggi per l'Europa. Dopo Amburgo (Dinamo Kiev), Enschede, Amsterdam, Braga e Plzen, la prossima tappa sarà Bodo, nei pressi del Circolo Polare Artico. Un vero e proprio tour europeo che sta portando la Lazio sempre più in alto. Baroni e i suoi ci credono, questo gruppo vuole arrivare più in alto di quanto non si sia mai fatto nell'intera era Lotito. Ci sarà da battere l'avversario, il sintetico e la neve, ma intanto il viaggio è stato stupendo e la società ha pubblicato un recap sui propri profili social.