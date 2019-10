Lazio, la tenacia di Bastos: "Credi nei tuoi sogni!" - FOTO

Continuare a lavorare sodo. Questo deve essere il motto della Lazio, che si prepara a tornare in campo per la ripresa del campionato. Ogni giocatore sa che non si può più sbagliare, serve continuità per raggiungere l'obiettivo Champions League. Per questo motivo tutti si impegnano al massimo, seduta dopo seduta. Bastos cerca di dare l'esempio. Non sempre riesce a trovare spazio, ma quando è chiamato in causa non ha intenzione di deludere le aspettative del mister. Per questo, in quel di Formello, continua a sudare per migliorare sempre di più: "Credi nei tuoi sogni. La vita è generosa per chi crede in lei!", questo il messaggio lasciato su Instagram. Insomma, mollare è vietato: soprattutto per Bastos.

