Lazio, lady Luis Alberto al marito: “Sei fatto di un’altra pasta” – FOTO

La Lazio esce vincente dal match contro il Genoa, la rete di Marusic e la tripletta di Ciro Immobile hanno regalato alle aquile punti preziosi per la corsa all’Europa. Tra i protagonisti in campo anche Luis Alberto, lo spagnolo non ha svolto la preparazione completa nel corso della settimana aggregandosi ai compagni solo qualche giorno prima della sfida. Aveva destato preoccupazione la sua assenza soprattutto dopo gli indizi social della moglie Patricia, relativamente allo stato di salute dei figli. Niente di preoccupante per il Mago, fortunatamente, che oggi è stato schierato in campo dal 1’. È molto fiera e orgogliosa di lui Patricia, lo ha ribadito sui social attraverso una story su Instagram. Queste le sue parole: “Sei fatto di un’altra pasta. Due giorni fa avevi la febbre e oggi stai dando tutto. Orgogliosa di te. Sei il nostro esempio”. A questa si aggiunge l’esultanza per la vittoria: “La mia Lazio”.

