Lazio, Lazzari accompagna Immobile a casa: "Che onore!" - FOTO

Affiatamento, collaborazione, spirito di gruppo. Serve tutto questo per poter chiamare un gruppo di giocatori "squadra". Lo dimostra la Lazio ogni giorno, tramite piccoli gesti. Come Lazzari, ad esempio, che si è preso la briga di accompagnare Immobile a casa. Divertente il siparietto tra i due, con Ciro che ringrazia esplicitamente il compagno su Instagram con un video: "Grazie Manuel che mi accompagni a casa". "Ma che scherzi, per me è un onore!", la risposta dell'ex Spal. Ma qualcosa è andato storto, infatti subito il bomber biancoceleste sottolinea: "Anche se hai sbagliato strada...ma non fa niente!". Insomma, l'importante è il gesto. Sicuramente Lazzari e Immobile riusciranno ad arrivare a destinazione. L'affiatamento c'è, sia fuori che dentro al campo.

