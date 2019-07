Lazio, Lazzari sui social: "Non vedo l'ora di iniziare!" - FOTO

Dopo la firma, è tempo delle presentazioni ufficiali: arriva il post Instagram di Lazzari che inaugura la sua avventura alla Lazio. "Si apre un nuovo capitolo e non vedo l'ora di iniziare. Grazie a tutti per l'affetto che mi avete dimostrato", ha scritto l'ex Spal. Oggi Manuel ha svolto il suo primo allenamento con la squadra in quel di Formello. Nel pomeriggio, invece, partirà con i suoi nuovi compagni alla volta di Auronzo di Cadore. Ecco come ha terminato il post: "FORZA LAZIO!".

Il nuovo acquisto biancoceleste ha girato poi anche un videomessaggio sul profilo Instagram della Lazio indirizzato ai tifosi biancocelesti: "Volevo salutarvi e ringraziarvi per l’affetto che avete dimostrato in queste settimane. Spero di ripagare questa fiducia al più presto sul campo, non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo allo stadio e ad Auronzo!".

