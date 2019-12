Lazio, Leone d'oro ad Acerbi: il centrale fa visita ai bambini malati di cancro - FT

Un Leone d'oro. Ma non siamo a Venezia e non parliamo di cinema. Anzi. Francesco Acerbi è tutt'altro che un attore, un uomo che antepone i fatti a tante belle parole. L'ha dimostrato ancora, anche a Riyad. Il centrale della Lazio, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram nella quale posa con alcuni bambini del King Fahad National Centre for Children Cancer , un istituto di ricerca (l'unico in Arabia Saudita) per bambini colpiti dal tumore. “Vedervi sorridere mi riempie il cuore!”, scrive il 33 dopo un altro importante gesto di solidarietà. Un Leone d'oro per la difesa di mister Inzaghi.

