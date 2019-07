Lazio, Luiz Felipe è pronto: "Si torna al lavoro!" - FOTO

Ci siamo, la Lazio si prepara per la prossima importante stagione. Sarà necessario arrivare in perfetta forma per affrontare le nuove battaglie. Lo sa bene Luiz Felipe, che oggi si è sottoposto alle consuete visite presso la Paideia e poi all'Isokinetic. Su Instagram, il brasiliano ha sottolineato tutta la gioia nel poter di nuovo tornare ad allenarsi e correre sul prato verde: "Si torna al lavoro", recita la didascalia sotto la foto che lo ritrae intento ad effettuare le visite. I biancocelesti si preparano, ci sarà da divertirsi.

