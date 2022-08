Lazio, manca poco all’esordio: il messaggio di Mizuno - FOTO

Solo poche ore separano la Lazio dal suo esordio in questa nuova stagione. Ad attenderla, oltre al Bologna, più di 40.000 tifosi che non vedono l’ora di poter accogliere e supportare la propria squadra del cuore. Sta per iniziare una nuova avventura per i ragazzi di Sarri, tanti gli impegni che dovranno affrontare in questo anno e lo faranno indossando le nuove divise create appositamente da Mizuno. Lo sponsor nipponico e la società sono pronte ad affrontare insieme il primo anno di partnership e per l’occasione anche il brand ha voluto dare il buona fortuna alle aquile. Un video postato tramite i canali social, accompagnato dal messaggio: “SS Lazio e Mizuno. L’attesa è finita! Torniamo allo stadio Olimpico per una nuova stagione”

