Lazio, Mario Gila esulta dopo la vittoria: il post social - FOTO

Una notte da incorniciare per la Lazio di Baroni. Vittoria in extremis, di quelle che difficilmente ti dimentichi. Pedro fa sognare i tifosi con il rigore all'ultimo minuto di recupero. Palla in rete ed estasi biancoceleste. La Lazio ha dominato la gara, sprecando forse troppo al netto comunque di qualche tentativo d'orgoglio rossonero.

Se si volesse trovare un neo alla prestazione degli uomini di Baroni, sicuramente si potrebbe individuare nella sbavatura difensiva di Tavares che ha consentito a Chukwueze di pareggiare per il Milan, ormai in dieci uomini da diversi minuti. Oltre questo, il portoghese ha però fornito una prestazione impressionante, così come tutta la linea difensiva.

Uno su tutti però merita la solita menzione d'onore. Mario Gila, scuola Real Madrid e si vede. Lo spagnolo è ormai una certezza, non fa neanche più scalpore. Una prestazione solida, come al solito, il gioco di parole è necessario e inevitabile. Gila annulla chiunque gli si presenti davanti, non importa se si chiami Pulisic, Leao o Gimenez. Tramite i suoi profili social, lo spagnolo ha pubblicato un post in ci dà libero sfogo alla gioia post vittoria: "YEEEEEEEESSSSSS".