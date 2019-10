Lazio, Milinkovic e Immobile esultano per il pareggio: “Cuore e carattere” - FT

Due leader, due pensieri social quasi in rima. Milinkovic e Immobile hanno riacciuffato a modo loro questo Lazio - Atalanta. Il primo giganteggiando a centrocampo, il secondo con una doppietta. Niente di più facile, almeno a dirsi. Perché in realtà è servito “Cuore e carattere”, quello che Ciro ricorda tramite una storia su Instagram: “Mai mollare. Grandi ragazzi”, conclude. Così come Sergej, a cui basta un “Bravi ragazzi!” per scatenare nei commenti l'amore del popolo biancoceleste. Il motto è “Non mollare mai”, la reazione della squadra di Inzaghi l'ha seguito di pari passo. La Lazio deve ripartire dal secondo tempo dell'Olimpico.

