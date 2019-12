Lazio, Milinkovic: "Entrare in campo, segnare e vincere. Fatto" - FOTO

C'è la firma della classe di Milinkovic sulla vittoria della Lazio contro la Juventus. L'ultima volta all'Olimpico in campionato era il 6 dicembre 2003, e questa è stata una fonte di ispirazione per il Sergente. Questo il suo post su Instagram: "Da 16 anni non vincevamo in casa nostra, per questo gli ordini sono stati chiari: entrare in campo, segnare e vincere. Fatto. Forza Lazio". Contro Segej non può nulla neanche la Juventus.

