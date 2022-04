Lazio, nuovo sondaggio per i tifosi: ecco di cosa si tratta – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

I tifosi biancocelesti sono da sempre la marcia in più della Lazio. Non mancano mai nel far sentire alle aquile il loro supporto anche e soprattutto nei momenti più difficili. Per questo Binance ha deciso di coinvolgerli in merito ad alcuni aspetti che riguardano la squadra da vicino, attraverso dei sondaggi. L’ultimo lanciato, come ha reso noto la società tramite i canali social ufficiali, riguarda la possibilità per i supporter biancocelesti di scegliere il layout del progetto per il poster di fine stagione della squadra. Per poter partecipare basterà seguire i passaggi indicati nel post.

❗️ ❗️ Calling all $LAZIO Token Holders!

Help @OfficialSSLazio choose the design layout for the end of season S.S. Lazio Poster here ➡️ https://t.co/WoNCkngOiR



Voting ends 11 Apr 10:00 (UTC) pic.twitter.com/nJ7KbTl7xG — Binance Fan Token (@BinanceFanToken) April 4, 2022

