Lazio, Patric: “Piccolo riposo e torneremo a lottare, abbiamo tanto da dire!” - FOTO

Termina qui la stagione della Lazio. La squadra di Inzaghi c'entra l'obiettivo Champions e chiude al quarto posto. Patric per celebrare il finale di campionato ha postato un messaggio sui social: “Complimenti a tutta la famiglia Lazio, siamo in Champions League! Grazie a tutti per quest’anno indimenticabile, piccolo riposo e torniamo a lottare insieme, abbiamo tanto da dire ancora! Ci vediamo tra un po’, grazie per il sostegno”

