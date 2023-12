Lazio | Pellegrini festeggia sui social, tifosi scatenati: "Titolare fisso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"3 punti e CLEAN SHEET. Buon Natale!", così Luca Pellegrini augura buone feste ai tifosi biancocelesti e non solo, dopo una vittoria importantissima al Castellani di Empoli. La Lazio può mangiare il pandoro con la mente più libera, sperando di recuperare nel minor tempo possibile Ciro Immobile e Luis Alberto, usciti acciaccati dal campo. Il terzino intanto festeggia sui social e i tifosi nei commenti si scatenano: "Titolare fisso", oppure "Like se vuoi Luca sempre titolare", insomma Pellegrini ha fatto ormai definitivamente breccia nel cuore dei laziali, grazie alle sue ultime prestazioni di alto livello. "Devono farti giocare di più", e "Per questa maglia dai tutto, devi giocare sempre", recitano altri commenti.