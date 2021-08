Lazio-Spezia, Raul Moro: “Non poteva andare meglio” - FOTO

Anche Raul Moro esulta sui social per la vittoria conquistata contro lo Spezia. Il giovane esterno è subentrato nel secondo tempo al posto di Pedro, anche lui piano piano si sta ritagliando il suo spazio all’interno della squadra di Sarri. Non poteva mancare il suo post su Instagram. Ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono in azione durante la partita accompagnati dalla didascalia: “2 su 2! Finalmente nel mio posto preferito di Roma. Finalmente ancora insieme. Serata che non poteva andare meglio!”. Di seguito il post

