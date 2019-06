Lazio, Strakosha è un "meme" vivente: Milinkovic e Felipe Anderson se la ridono - FT

Thomas Strakosha questa volta si è superato. Non in campo, ma sui social, dove si è trasformato in un meme vivente scatenando le reazioni dei compagni.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport Nell'epoca dei social, risulta abbastanza difficile non imbattersi nei cosiddetti "meme". Tanto complicati da spiegare a parole, quanto riconoscibili a prima vista persino ad uno sguardo poco attento. Ne esistono tanti, anche sul mondo Lazio, ma questa volta Thomas Strakosha ha fatto molto di più. Il portiere albanese, prendendo una sua foto scattata a ridosso di un match della passata stagione, si è trasformato in una sorta di "meme" vivente: "Quando qualcuno parla con la ragazza che ti piace", questa è l'ironica descrizione dell'immagine in cui Thomas presenta uno sguardo un po' torvo. Immancabili le reazioni dei suoi amici e compagni, su tutti sono da sottolineare i commenti divertiti di Milinkovic ("Tu sei sempre così, perché ti piacciono tutte le ragazze che vedi") e Felipe Anderson ("Ma sei pazzo? Vai a prenderla!"). Di seguito, ecco la foto, pardon, il meme, pubblicato da Strakosha.