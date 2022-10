Lazio, Vecino si unisce al coro dei compagni: il messaggio ai tifosi - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Non ci sono altri aggettivi se non “bellissima” o “perfetta” per descrivere al meglio questa domenica dopo la prestazione e la vittoria della Lazio contro lo Spezia. Il tutto è avvenuto nella splendida cornice di un Olimpico stracolmo, che si è lasciato travolgere dall'emozione e ha emozionato al tempo stesso rendendo questa giornata ancora più speciale. Parere che mette d’accordo tutti, da Cataldi a Zaccagni passando per Pedro, Milinkovic e Vecino. L’urguaiano ha voluto unirsi all’entusiasmo social dei compagni, un post con alcuni scatti del match e poi il messaggio al popolo laziale: “Buona Domenica. + 3”

