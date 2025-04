Tavares, ancora un altro stop: storia e canzone scelta non sono casuali - FOTO

Si ferma nuovamente Nuno Tavares. Non si sa ancora con esattezza l'entità, ma l'uscita anzitempo contro l'Atalanta non fa ben sperare. Quindi il portoghese, con ogni probabilità, sarà costretto a saltare quella che forse sarà la settimana più importante della stagione. Doppia sfida contro il Bodo/Glimt, valevole per accedere alle semifinali di Europa League, con in mezzo il derby, il quale significa dover manifestare la supremazia cittadina.

Nuno Tavares era appena rientrato, ma dopo pochi minuti si è accasciato a terra. Il cambio è stato obbligatorio, non poteva andare avanti. Un altro stop, l'ennesimo, che getta ancor più ombre in una stagione che era iniziata all'insegna della luce. Ora Tavares deve recuperare in fretta per aiutare la Lazio in questo finale di stagione, lo meritano i suoi tifosi e lo merita lui dopo tutto ciò che ha passato.

La storia che ha pubblicato sui social non lascia a interpretazioni. Sia la foto in bianco e nero, che la canzone utilizzata di sottofondo (Avançando Muito di Oruam), raccontano di un ragazzo che non sta vivendo un bel momento, e che sta soffrendo questi alti e bassi soprattutto a livello fisico. La stagione non è finita, dopo i momenti in bianco e nero torneranno anche quelli a colori.