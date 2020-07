Calciomercato, Campoccia (vicepres. Udinese): "Napoli forte su De Paul"

Nella trasferta di Udine, la Lazio non è andata oltre il pareggio. Tra gli uomini di Gotti il più positivo è stato senza dubbio De Paul, uomo mercato di questa estate. Anche la Lazio starebbe pensando al giocatore come possibile rinforzo, ma il vicepresidente dei friulani Campoccia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato il forte interessamento dei partenopei: "Napoli in pole per De Paul? Il club azzurro è uno dei nostri maggiori clienti, è in pole per definizione. Bisogna, però, mettersi d’accordo sul prezzo, perché noi abbiamo rifiutato 35 milioni per questo giocatore, ma non dal Napoli, precisiamo senza ombra di dubbio. De Paul è ragazzo straordinario, un bel vedere in campo. È uno di quei giocatori che in campo sa fare tutto, è un bel vedere per gli occhi. La tifoseria del Napoli, così come è, può essere una droga per un giocatore del genere. Sarebbe veramente bello vederlo in maglia azzurra, ma bisogna mettersi d’accordo sul prezzo, è un talento unico. Bisogna alzare l’offerta, ripeto, lo scorso anno abbiamo rifiutato 35 milioni per questo ragazzo. La cifra tecnica è enorme, è un bel vedere in campo e vale veramente la pena acquistarlo”