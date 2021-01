Calciomercato, il Parma chiude per Benatia e Conti: in campo già contro la Lazio?

Due operazioni importanti per il mercato del Parma. Come riportato da Alfredo Pedullà, gli emiliani hanno praticamente chiuso per gli arrivi di Benatia e Conti. Per il marocchino, attualmente all'Al Duhail, si tratta di un ritorno in Serie A dopo le esperienze con Roma e Torino, mentre il terzino passa dal Milan ai crociati in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Roberto D'Aversa proverà in tutti i modi a portarli in panchina già per la gara di Coppa Italia contro la Lazio che si giocherà giovedì 21 dicembre, ma sarà una vera e propria corsa contro il tempo. L'ex giocatore dell'Atalanta soprattutto domani sarà a Cagliari per la sua ultima gara in rossonero e solo dopo partirà per Parma.