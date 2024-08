Calciomercato | Il Venezia si prepara per la Lazio: nel mirino un altro colpo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo l'acquisto di Sagrado, ufficializzato nella giornata di ieri, il Venezia continua a guardare in Belgio per rinforzare la rosa a disposizione di Di Francesco. L'obiettivo della dirigenza è quello di fornire al tecnico una squadra già completa fin dal primo appuntamento della stagione contro la Lazio, in programma il prossimo 18 agosto allo Stadio Olimpico di Roma. In questo senso, secondo quannto riporta Tuttomercatoweb.com, i lagunari sono infatti in trattativa col Leuven per il centrale Joël Schingtienne. Classe 2002 e già nel giro dell'Under 21 belga, per lui il Venezia avrebbe già presentato un'offerta da 3 milioni di euro, più 500.000 di bonus.