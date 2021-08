Calciomercato Inter, Correa in pole ma spunta anche l'idea Belotti

Joaquin Correa è il perno del mercato biancoceleste: la Lazio vuole accontentare il giocatore, che pare voglia solo l'Inter, ma vuole anche fare cassa per avere poi un tesoretto da reinvestire sul mercato. La trattativa con i nerazzurri però è tutt'altro che semplice: Lotito vuole almeno 35 milioni più bonus e per ora l'Inter ne ha messi sul piatto 5 per il prestito e 25 per il riscatto. Come riportato da il Corriere dello Sport però i nerazzurri si stanno guardando intorno dopo che la pista Thuram è definitivamente svanita. Se è infatti vero che Correa è in cima alla lista dei desideri anche dell'allenatore un sondaggio è stato fatto anche per Andrea Belotti che non ha ancora rinnovato con il Torino. Insomma, se la trattativa con la Lazio non dovesse chiudersi in fretta l'Inter potrebbe cambiare obiettivo.

