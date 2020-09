Calciomercato, interesse del Catania per l'ex Lazio Diakité

All'età di 33 anni, Modibo Diakité fa parlare ancora di sé. L'ex difensore della Lazio è attualmente svincolato. Nell'ultima stagione ha giocato in Serie C con la maglia del Ternana. Come riporta alfredopedulla.com, un'altra squadra di terza divisione italiana si è interessa a lui. Si tratta del Catania che vuole chiudere il prima possibile per il difensore francese. Diakité ha della sua parte molte esperienze anche in Serie A con Lazio, Fiorentina, Cagliari, Sampdoria e Frosinone.

