Calciomercato, l'Eintracht Francoforte pensa già al dopo Kostic: domani le visite di Hauge

Filip Kostic è in uscita dall'Eintracht Francoforte, la Lazio lo ha individuato come l'esterno giusto da regalare a Maurizio Sarri. Conferme arrivano anche dal mercato del club tedesco che sta già pensando al sostituto del serbo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono previste per domani le visite mediche di Jens Petter Hauge. L'esterno norvegese arriva dal Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro, annuncio previsto nelle prossime ore.