Calciomercato, Lampard su Giroud: "Voglio che resti, ne discuteremo"

“Ho dei progetti per Olivier, è molto importante per la nostra squadra". Così Frank Lampard su Olivier Giroud durante la conferenza stampa prima del match contro il Rennes. L'allenatore dei Blues vorrebbe trattenere il francese, il quale però chiede più spazio: "Ha giocato parecchie partite la scorsa stagione. Ha giocato da titolare, vuole giocare di più ma è un membro molto importante della squadra e voglio che rimanga. Ho un rapporto forte con lui e voglio che rimanga. Ma se la pensa diversamente, ne dovremo discutere". La Lazio resta vigile, ma non è l'unica squadra interessata al giocatore sul quale ci sono anche Inter e Inter Miami.