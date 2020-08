Calciomercato Lazio, anche il Leicester City sulle tracce di Sergio Rico

La Lazio continua ad essere attiva sul mercato. In attesa che si risolva in modo definitivo la questione legata all’arrivo di David Silva la società biancoceleste è anche alla ricerca di un vice Strakosha per la porta. Tra i nomi che in questo periodo sono stati accostati ai capitolini c’è anche quello di Sergio Rico. Il portiere è tornato al Siviglia dopo il prestito di un anno al PSG. Non solo la Lazio però sarebbe interessata all’estremo difensore che, come riporta il Mirror, sarebbe finito nel mirino anche del Leicester City.

Rio Ferdinand sull'esclusione di Silva e Mahrez: "Una follia! Guardiola ha sbagliato"

Calciomercato Lazio, il punto sull'attacco: chi entra e chi esce

TORNA ALLA HOMEPAGE