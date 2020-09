Calciomercato Lazio, Badelj è arrivato a Genoa: in corso le visite mediche

Milan Badelj sta per diventare ufficialmente un calciatore del Genoa. Il centrocampista croato è partito in mattinata destinazione Liguria. Il calciatore di proprietà della Lazio, reduce dall'esperienza in prestito alla Fiorentina, sta svolgendo ora le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà al Grifone. Sorriso che si intravede dietro la mascherina e pollice in su per Badelj che è pronto per una nuova avventura in Italia.

