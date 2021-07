Calciomercato Lazio, Brandt: "L'interesse fa piacere, ma resterò al Borussia Dortmund"

CALCIOMERCATO LAZIO - Julian Brandt chiude le porte a una possibile cessione. L'esterno tedesco ha ammesso che la sua volontà è quella di rimanere al Borussia Dortmund. Si complica dunque la strada per Lazio e Milan che avevano individuato nel classe 1996 il profilo giusto per l'attacco. Il calciatore, intervenuto ai canali ufficiali del club giallonero, ha detto su un possibile trasferimento in questa sessione di calciomercato: "E' bello quando altri club esprimono interesse. Ma da parte mia, non ci sono mai stati segnali che stavo pensando a un trasferimento. Non credo che giocherò da nessun'altra parte quest'anno".