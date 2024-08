Calciomercato Lazio | Capitolo esuberi: Fares saluta, tutti gli altri in bilico

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo le cessioni di Cancellieri e Ruggeri, il prossimo a lasciare Formello sarà Momo Fares. L'ex Spal ha detto sì alla Grecia e dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito. Piazzato l'esterno, Fabiani è al lavoro per sistemare gli ultimi uomini che non fanno parte del progetto biancoceleste: Basic, Andre Anderson e Akpa Akpro. Il primo ha richieste da Spagna, Francia e Italia, mentre l'italo-brasiliano è un po' fermo dopo il sondaggio della Salernitana. Per quello che riguarda l'ivoriano, il giocatore spera di tornare al Monza, ma su di lui ci sono anche Verona ed Empoli. Diego Gonzalez sembrava destinato a Salerno nell'affare Dia, ma all'ultimo poi è finito in Campania Ruggeri. Può restare e dividersi tra prima squadra e Primavera o andare in prestito a giocare.

Pubblicato il 18/08