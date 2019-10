Calciomercato Lazio, concorrenza per Pavlovic: si muove una francese

Strahinja Pavlovic in estate è stato a un passo dal vestire la maglia della Lazio. Durante la sessione di calciomercato è anche sbarcato a Roma per le visite mediche, ma alla fine il trasferimento non è andato in porto e addirittura c'è stato il rinnovo del contratto con il Partizan. I fari su di lui però non si sono mai spenti, da parte dei biancocelesti ma anche di altre squadre europee. Secondo quanto riportato dalla stampa serba il Marsiglia ha già seguito dal vivo le prestazioni del classe 2001 in più di un'occasione: il ragazzo ha particolarmente impressionato nel derby contro la Stella Rossa di settembre. Il club francese avrebbe pronta un'offerta da recapitare al Partizan, che spera nell'effetto asta. Pavlovic è un prospetto molto quotato in ambito europeo e sono tante le società, magari al momento in fase di attesa, pronte a sferrare un attacco.

