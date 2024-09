Calciomercato Lazio | D.t. Udinese: "Samardzic? Prima dell'Atalanta c'era..."

TUTTOmercatoWEB.com

In estate Lazar Samardzic era stato uno dei papabili nuovi acquisti della Lazio. La società biancoceleste si era informata per il centrocampista serbo, arrivando a incontrarsi anche con la dirigenza dell'Udinese. Un potenziale affare che, però, non prese mai quota per svariati motivi favorendo così l'inserimento settimane più tardi dell'Atalanta che è riuscita ad assicurarselo, in vista della partenza di Koopmainers. Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Gianluca Nani, Group Technical Director dei friulani, ha svelato anche di un interessamento del Milan prima ancora dei bergamaschi:

"Il Milan si era informato si, ma non abbiamo mai intavolato una vera trattativa. L’Atalanta invece ha fatto l’offerta giusta, è stato il club che ha voluto di più il calciatore".