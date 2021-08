Calciomercato Lazio, dalla Germania: “L’Eintracht punta due giocatori per il dopo Kostic”

L'Eintracht Francoforte corre ai ripari e cerca nuovi profili per il dopo Kostic. L'esterno serbo infatti sembra a un passo dal diventare un nuovo calciatore della Lazio. Secondo la Bild infatti le due società avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del classe 1992. Sempre secondo il noto quotidiano tedesco, il club di Francoforte starebbe già cercando i sostituti di Kostic visto anche che il mercato chiude tra pochissime ore. La società ha messo gli occhi su Sam Lammers, attaccante olandese ai margini del progetto dell'Atalanta, e Carlos Vinicius che, dopo un anno in prestito al Tottenham in cui ha giocato poco, è ritornato al Benfica, club che detiene il cartellino. In attesa di novità sul fronte Kostic, l'Eintracht inizia a sondare il terreno per le alternative.