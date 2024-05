Calciomercato Lazio | Dalla Grecia: "Marcos Antonio, deciso il suo futuro!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Ha faticato notevolmente Marcos Antonio quest'anno. Partito in estate alla volta della Grecia dopo un anno complicato alla Lazio, il suo tentativo di rimettersi in mostra non ha tratto gli effetti sperati. Fin dall'inizio la sua stagione ha vissuto molte complicazioni per via dell'infortuno che lo ha tenuto fuori fino a dicembre. Tornato a disposizione di Lucescu, però, il classe 2000 ha trovato difficoltà a scalare le gerarchie di una squadra che era già lanciatissima verso la vittoria del titolo. Al termine della stagione sono 17 le presenze totali, di cui solo 7 da titolare e per la gran parte in Coppa di Grecia. Tra Conference League e playoff Scudetto il suo impiego è stato minimo, conferma di come per il tecnico rumeno Marcos non sia uno degli elementi indispensabili della rosa. Per questa ragione, come riportano i media locali, a meno di grandi sorprese il futuro dell'ex Shaktar sarà ancora nella Capitale. Il 30 giugno l'accordo per il prestito con diritto di riscatto scadrà e difficilmente il club greco deciderà di sborsare i circa 6 milioni pattuiti per la cessione del cartellino. Tra Formello e Auronzo starà quindi a Tudor valutarlo e decidere se lasciarlo nuovamente andare o provare lui stesso a rilanciarlo.