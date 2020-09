Calciomercato Lazio, dalla Spagna: il City propone Otamendi al Siviglia

Il Manchester City è alla ricerca di un difensore centrale. Nelle ultime settimane si è complicata la pista Koulibaly, date le richieste elevatissime di De Laurentiis. Difficile anche la trattativa per Jimenez dell'Atletico Madrid. I colchoneros non vogliono privarsi del centrale uruguaiano e quindi sparano altissimo. Secondo Mundo Deportivo, il club di Manchester avrebbe messo gli occhi su Jules Kounde del Siviglia, fresco di vittoria dell'Europa League. I Citizens vorrebbero inserire Otamendi nella trattativa per il calciatore francese. Otamendi era stato accostato negli scorsi giorni anche alla Lazio ma per lui c'è lo scoglio dell'ingaggio molto alto.