Calciomercato Lazio, Fofana ha scelto: “Voglio andare al Lens”

Niente Lazio per Seko Fofana. Il centrocampista ivoriano, accostato di recente al club biancoceleste, ha dichiarato di volersi trasferire al Lens, squadra neopromossa in Ligue 1. Queste le sue parole ai microfoni de L’Equipe: “Mi interessa molto questa opportunità, ho parlato con i dirigenti del Lens e con alcuni giocatori come Leca e Cahuzac: mi hanno subito convinto. Ho ricevuto tante richieste ma la mia scelta è stata immediata. Mi sono chiesto quali fossero i miei desideri e voglio tornare in Francia. Ho visto le partite del Lens e voglio portare a questo club la mia esperienza. Ringrazio l’ Udinese, lì ho passato 4 anni, è andata bene, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo salvezza. Spero che i due club troveranno presto un accordo. Ad oggi la mia scelta è fatta ed è il Lens".