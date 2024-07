Calciomercato Lazio | Iannoni, parla il d.s. del Perugia: "C'è l'accordo, ma..."

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda soprattutto al futuro e, dopo aver rinforzato la rosa con elementi giovani e di prospettiva, ora mette nel mirino anche calciatori destinati a partire in prestito in categorie inferiori, prima di poter riuscire nel grande salto nel calcio di Serie A. In questo senso, nelle scorse settimane è già stato acquistato e mandano alla Juve Stabia l'attaccante classe 2002 Gabriele Artistico, ma potrebbe non essere l'unico. Secondo quanto rivelato dal direttore sportivo del Perugia, Jacopo Giugliarelli, ai microfoni del Messaggero, sarebbe vicino al trasferimento il centrocampista degli umbri Edoardo Iannoni: "C’è un pre-accordo con la Lazio" - ha spiegato al quotidiano - "ma ancora non sono stati siglati i documenti, quindi è tutto aperto. Non ci siamo dati una tempistica".

CHI È - Iannoni è un classe 2001, un ragazzo di ventitré anni che nell'ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Perugia in Serie C, dopo averla vestita da titolare, o quasi, anche la stagione precedente in cadetteria, ma senza riuscire a scongiurare la retrocessione. Nato a Roma, ha vestito anche le maglie del Trastevere, dell'Ancona, della Juve Stabia e della Salernitana, ma è con i grifoni che dato il meglio di sé. L'idea della Lazio sarebbe quella di acquistarlo per poi lasciarlo partire in prestito, dandogli l'occasione di tornare in Serie B e crescere ancora, per poi valutarlo al termine della prossima stagione. Un investimento a lungo termine che, come per Artistico, avverrebbe a cifre contenute, ma che potrebbe garantire o un'interessante plusvalenza, o l'approdo nella Capitale di un giocatore destinato a indossare a lungo la maglia biancoceleste.