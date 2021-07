Calciomercato Lazio, il ds del Borussia Dortmund frena: “Brandt può far bene con noi”

CALCIOMERCATO LAZIO - Frenata per Brandt. L'esterno del Borussia Dortmund è l'obiettivo numero uno della società biancoceleste per l'attacco. Sarri lo reputa il profilo ideale per il suo 4-3-3, ma la trattativa è tutt'altro che semplice. Il club tedesco valuta il calciatore circa 30 milioni di euro. Lotito spera di abbassare le pretese con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'intenzione del Borussia, però, sembra quella di non voler cedere il classe 1996. A confermarlo è Michael Zorc, ds del club, che, ai microfoni della Bild, ha dichiarato: "Julian può fare bene la prossima stagione, mi aspetto prestazioni migliori da parte sua. Ha un potenziale incredibile". Si complica dunque la pista che porta all'attaccante giallonero.