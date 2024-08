Calciomercato Lazio | Il PSG punta Doué: mollato Cherki, adesso...

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo Borussia Dortmund e Lipsia, anche il PSG sembra vicino a defilarsi nella corsa a Rayan Cherki. Nelle ultime settimane il club parigino aveva messo nel mirino il talento del Lione. Adesso però, come riportato da L'Equipe, sembrerebbe non essere più un obiettivo. Il club francese infatti starebbe finalizzando l'arrivo di Désiré Doué, classe 2005 del Rennes. Al momento in corsa ci sarebbe solo la Lazio, che intanto è impegnata nella trattativa per portare a Roma Boulaye Dia.