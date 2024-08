CALCIOMERCATO LAZIO - Una cessione in extremis per la Lazio che, a pochi minuti dalla chiusura del calciomercato, ha ceduto a titolo definitivo il portiere ex Primavera, Federico Magro, all'Hellas Verona. Il contratto del portiere classe 2005 è stato depositato dal club scaligero, che ha così ufficializzato il suo acquisto in extremis.